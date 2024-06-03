Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного информатора рф, который шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности сорвала новую попытку рф получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ. злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству в апреле этого года.

"По указаниям представителя спецслужб рф, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют Харьков. Также в зоне его особого внимания были места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сообщили в СБУ.

Чтобы выявить "цели", по данным СБУ, злоумышленник регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.

"Развединформация нужна была рашистам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову", - указали в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали информатора в его собственном доме. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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