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Ексспівробітника розформованих внутрішніх військ затримали за шпигування для ворога за підрозділами ЗСУ на обороні Харкова - СБУ

Ексспівробітника розформованих внутрішніх військ затримали за шпигування для ворога за підрозділами ЗСУ на обороні Харкова - СБУ

Київ • УНН

 • 24163 перегляди

Служба безпеки України затримала в Харкові російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних сил, що обороняють місто.

Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного інформатора рф, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки зірвала нову спробу рф отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ", - зазначили у СБУ.

За даними спецслужби, окупанти дистанційно залучили його до співпраці у квітні цього року.

"За вказівками представника спецслужб рф, експосадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків. Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - повідомили у СБУ.

Щоб виявити "цілі", за даними СБУ, зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.

"Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову", - вказали у СБУ.

Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Харкові працівник ТРЦ шукав локації "Кракена" для передачі ворогу: СБУ його затримала23.04.24, 10:29 • 26397 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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