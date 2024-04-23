В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Харькове работника ТРЦ, который, по данным спецслужбы, хотел навести российские авиабомбы на базу спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов россии по Харькову. Злоумышленник пытался выявить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам. Для осуществления атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным спецслужбы, "чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты".

Служба безопасности, как указано, задержала его в собственном доме. У задержанного, отметили в СБУ, изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

По данным следствия, вражеским соратником, которого оккупанты привлекли к сотрудничеству в начале апреля, оказался "местный житель, идеологический сторонник рашизма". Как указали в СБУ, среди прочего "злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом".

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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