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Затримана депутатка з Хмельниччини, яка працювала на фсб - СБУ

Затримана депутатка з Хмельниччини, яка працювала на фсб - СБУ

Київ • УНН

 • 20477 перегляди

СБУ затримала депутатку місцевої ради на Хмельниччині, її сина та доньку, які працювали на фсб рф, намагаючись встановити, зокрема, місцезнаходження та пересування підрозділів протиповітряної оборони України.

СБУ затримала депутатку місцевої ради на Хмельниччині, яка намагалася виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО в регіоні.  До роботи на фсб вона долучила своїх дітей. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентурну групу фсб, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років

- йдеться у повідомленні СБУ.

За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ.

Щоб отримати розвіддані, вони під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто. Посадовиця приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуту інформацію депутатка узагальнювала, а потім у формі агентурного "звіту" направляла менеджером своєму куратору з фсб.

Як вказали в СБУ, за виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

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Всіх трьох агентів фсб було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в "Однокласниках". Після вербування жінка залучила своїх сина і доньку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Тетяна Краєвська

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