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У Дніпрі затримали агентку російського гру та її доньку, яка вихваляла путіна

У Дніпрі затримали агентку російського гру та її доньку, яка вихваляла путіна

Київ • УНН

 • 30159 перегляди

Служба безпеки затримала в Дніпрі агентку гру і її дочку, які вихваляли путіна і російські окупаційні війська. Жінці було доручено коригувати вогонь противника по позиціях українських військових у Дніпропетровській області.

Служба безпеки затримала у Дніпрі агентку головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру) та її доньку - ідейну рашистку з Київщини. Обидві фігурантки вихваляли путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що основним завданням матері, агентки гру, було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. Насамперед її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Щоб виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ. Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки рф для підготовки повітряних ударів по регіону.

Служба безпеки зірвала передачу розвідданих агресору і провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ. На завершальному етапі спецоперації, співробітники СБУ затримали російську агентку в її власному помешканні.

За даними слідства, затримана мешканка Дніпра у 2023 році була завербована кадровим співробітником гру. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

При цьому донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії агентки російського гру додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Ольга Розгон

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