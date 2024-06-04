В мережі церковних лавок УПЦ МП знайшли антиукраїнську літературу - СБУ
Київ • УНН
СБУ перекрила канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП, вилучивши проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість і виправдовували війну росії проти України.
СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП. Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП). Серед вилученого – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави
Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).
Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.
"За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф", - вказали в СБУ.
На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).
Наразі правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності усіх причетних осіб.
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