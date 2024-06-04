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В мережі церковних лавок УПЦ МП знайшли антиукраїнську літературу - СБУ

В мережі церковних лавок УПЦ МП знайшли антиукраїнську літературу - СБУ

Київ • УНН

 • 23898 перегляди

СБУ перекрила канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП, вилучивши проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість і виправдовували війну росії проти України.

СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП. Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП). Серед вилученого – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави

- йдеться у повідомленні.

Партії ворожих примірників знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

"За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф", - вказали в СБУ. 

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць  повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Наразі правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності усіх причетних осіб.

На Хмельниччині судитимуть клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію рф 20.05.24, 16:48 • 22897 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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