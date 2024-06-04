В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

СБУ обнаружила антиукраинскую литературу в сети церковных лавок УПЦ МП. Партии вражеских экземпляров нашли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных скамеек УПЦ (МП). Среди изъятого-пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну рф против нашего государства - говорится в сообщении.

Партии вражеских экземпляров нашли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП).

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия рф против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

"По данным следствия, массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу рф", - указали в СБУ.

На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности всех причастных лиц.

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