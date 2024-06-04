В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  334 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  96324 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  101028 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100836 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70064 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  112187 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62307 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60125 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117866 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  175327 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  162158 просмотра

В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

СБУ перекрыла канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных скамеек УПЦ МП, изъяв пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против Украины.

Война •   •  8271 просмотра
В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное повышение акцизного налога на топливо, доведя ставку до 359 евро за 1000 литров для бензина, 330 евро для дизельного топлива и 70 евро для газа до 2028 года.

Экономика •   •  8447 просмотра
Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней

Пример с Николаем Ружицким-это мотивация для его боевых собратьев. Доказательство того, что можно всего достичь, когда сильно захотеть. Теперь демобилизованные смогут приехать, посмотреть и убедиться, что мечты сбываются.

Общество •   •  7773 просмотра
Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней

Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

"Укрэнерго" было вынуждено применить аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах из-за чрезмерного потребления, превышающего лимиты.

Общество •   •  7939 просмотра
Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.

Новости Мира •   •  7079 просмотра
Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство

По факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе столицы начато уголовное производство.

Киев •   •  12611 просмотра
В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство

НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал

НАТО разрабатывает несколько "сухопутных коридоров" для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае крупной европейской наземной войны с россией.

Новости Мира •   •  11153 просмотра
НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал

Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Украинская делегация представила формулу мира Президента Зеленского, в частности, пункт 2 О продовольственной безопасности, и продемонстрировала сельскохозяйственные возможности Украины Секретариата Сообщества развития Юга Африки.

Экономика •   •  11548 просмотра
Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения пограничники пресекли 1100 попыток дачи взятки на общую сумму 12,2 млн грн в национальной и иностранной валюте.

Криминал и ЧП •   •  9906 просмотра
Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения

Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.

Общество •   •  9362 просмотра
Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране