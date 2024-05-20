На Хмельнитчине будут судить клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию рф

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу клирика УПЦ МП, который оправдывал вооруженную агрессию против Украины и разжигал религиозную ненависть. Обвинительный акт направлен в суд. Священнику может грозить до пяти лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Правоохранители установили, что в одной из запрещенных в Украине социальных сетей протоиерей публиковал сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан из-за их религиозных убеждений.

Кроме того, подозреваемый оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и постил фотографии и видео с вражеских интернет-ресурсов.

Сейчас следователи Шепетовского райуправления полиции уже завершили расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 1 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области