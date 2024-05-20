На Хмельниччині судитимуть клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію рф
Київ • УНН
На Хмельниччині судитимуть клірика УПЦ (МП), який виправдовував російську збройну агресію проти України та розпалював релігійну ворожнечу. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі клірика УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію проти України та розпалював релігійну ненависть. Обвинувальний акт скеровано до суду. Священнику може загрожувати до п’яти років ув’язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Правоохоронці встановили, що в одній із заборонених в Україні соціальних мереж протоієрей публікував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання.
Крім того, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію проти України та постив фотографії та відео з ворожих інтернет-ресурсів.
Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції вже завершили розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
- ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Херсонщини09.05.24, 16:11 • 19765 переглядiв