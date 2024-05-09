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СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Херсонщини

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Херсонщини

Київ • УНН

 • 19765 перегляди

Служба безпеки України повідомила про підозру іподиякону УПЦ (МП) у Херсоні, який агітував за приєднання регіону до Росії, розфарбував у російські кольори в'їзну стелу та агітував вірян підтримати псевдореферендум.

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який, за даними спецслужби, агітував за приєднання Херсонщини до рф і розфарбував в’їзну стелу в "триколор", повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Назара Шкіля – іподиякона так званої "Херсонської єпархії рпц" на тимчасово захопленій частині регіону. Під час окупації обласного центру він одним з перших підтримав загарбників та пішов з ними на співпрацю як клірик місцевої громади УПЦ (МП)", - повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "згодом гауляйтер Сальдо погодив його "кандидатуру" на керівника місцевої окупаційної організації, яка діяла під виглядом "громадського об’єднання молоді". "Перебуваючи на цій "посаді", фігурант зібрав "однодумців" для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора", - вказали у спецслужбі.

Окрім того, за даними СБУ, "клірик агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу росії".

Під час звільнення Херсонщини фігурант, як вказано, разом з батьком – настоятелем місцевого храму УПЦ (МП), втік до міста Ставрополь.

Іподиякону-колаборанту заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України);

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців, вказали у СБУ.

Окрім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій його батька, який так само причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь рф, додали у спецслужбі.

СБУ повідомила про підозру очільнику Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополиту Луці01.05.24, 13:29 • 16939 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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