СБУ повідомила про підозру очільнику Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополиту Луці
Київ • УНН
Служба безпеки України повідомила про підозру керуючому Запорізькою єпархією УПЦ (МП) митрополиту Луці за розпалювання релігійної ворожнечі та підрив державної безпеки на користь країни-агресора.
Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру очільнику Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополиту Луці (Андрію Коваленку), пише УНН.
Служба безпеки задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні... Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України
За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій, вказали у СБУ.
Також клірик, за даними СБУ, розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. "Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора", - повідомили у спецслужбі.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
Доповнення
У грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.
СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерела01.05.24, 10:03 • 16314 переглядiв