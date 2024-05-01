СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерела
Київ • УНН
Співрозмовник УНН підтвердив, що у митрополита Луки СБУ проводить обшуки в Запоріжжі.
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
Співрозмовник УНН підтвердив, що у митрополита Луки СБУ проводить обшуки в Запоріжжі.
Доповнення
"ЧЕСНО" повідомляло раніше, що Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Андрій Коваленко (Лука) поширював проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію рф проти України.
Також у 2022 році заявив, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві та тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гомори.
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