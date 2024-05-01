СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  54972 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  118697 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  117931 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  127574 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154158 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149020 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204860 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169028 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187247 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161283 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

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30 апреля 2024, 05:32  •  171712 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  203971 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  206077 просмотра

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.

Криминал и ЧП •   •  2292 просмотра
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Черниговской области из минометов, артиллерии и ракет, зафиксировано 16 взрывов.

Война •   •  3706 просмотра
Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли и 18 автомобилей оказались в ловушке после обвала части шоссе в провинции Гуандун на юге Китая.

Новости Мира •   •  3436 просмотра
19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

россияне обстреляли Донецкую область 1686 раз, повредив жилые дома, административное здание и учебное заведение, что привело к гибели двух гражданских.

Война •   •  5705 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.

Экономика •   •  5810 просмотра
Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии пострадал от атаки беспилотника, осуществленной Главным управлением разведки министерства обороны Украины в ночь на 1 мая. Атака привела к масштабному пожару на объекте.

Война •   •  7268 просмотра
ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

россия выступила против резолюции ООН, которая признала массовое убийство сербскими войсками около 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом, назвав ее "однобокой" и "политически заряженной".

Новости Мира •   •  5634 просмотра
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ

Министерство иностранных дел Украины назначило цифровое лицо по имени Виктория Ши, основанное на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.

Общество •   •  7463 просмотра
МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ

россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 3 громады из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  6530 просмотра
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов

На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей

84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.

Общество •   •  6214 просмотра
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей