СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.

Дополнение

"ЧЕСНО" сообщало ранее, что Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Андрей Коваленко (Лука) распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины.

Также в 2022 году заявил, что украинцы заслужили российские бомбардировки, поскольку они терпят гей-парады в Киеве и поэтому украинцы против Бога и заслуживают участия Содома и Гоморры.

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла