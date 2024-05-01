СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке (Андрею Коваленко), пишет УНН.

Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрея Коваленко). Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти в Украине. (...) Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины - сообщили в СБУ в соцсетях.

По материалам следствия, митрополит публично высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Об этом он неоднократно "вспоминал" во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий, указали в СБУ.

Также клирик, по данным СБУ, размещал провокационные сообщения на личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий. "Таким образом он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора", - сообщили в спецслужбе.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Дополнение

В декабре 2022 года решением СНБО против него были введены персональные санкции.

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники