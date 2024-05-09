СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который, по данным спецслужбы, агитировал за присоединение Херсонской области к рф и раскрасил въездную стелу в "триколор", сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Назара Шкиля - иподиакона так называемой "Херсонской епархии рпц" на временно захваченной части региона. Во время оккупации областного центра он одним из первых поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество как клирик местной общины УПЦ (МП)", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "впоследствии гауляйтер Сальдо согласовал его "кандидатуру" на руководителя местной оккупационной организации, которая действовала под видом "общественного объединения молодежи". "Находясь на этой "должности", фигурант собрал "единомышленников" для раскрашивания стелы на въезде в оккупированный Херсон в цвета российского флага", - указали в спецслужбе.

Кроме того, по данным СБУ, "клирик агитировал верующих поддержать псевдореферендум по "присоединению" региона в состав россии".

Во время освобождения Херсонской области фигурант, как указано, вместе с отцом - настоятелем местного храма УПЦ (МП), бежал в город Ставрополь.

Иподиакону-коллаборанту заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии рф против Украины);

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против украинцев, указали в СБУ.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий его отца, который так же причастен к информационно-подрывной деятельности в пользу рф, добавили в спецслужбе.

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