TikTok-блогер проведет 5 лет в тюрьме за распространение в сети позиций украинских защитников
Киев • УНН
Житель Одесской области приговорен к 5 годам лишения свободы за распространение в TikTok видео с боевой работой украинских подразделений. На кадрах были распознаны позиции военных, что создало угрозу для обороны города.
За распространение позиций местоположения украинских военных осужден житель Одесской области. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В ОГП не называют имени тиктокера, но судя по описанию дела речь идет о блогере по имени Андрей Малыхин
Детали
TikTok-блогер из Одесской области был признан виновным и получил 5 лет лишения свободы за выкладывание в TikTok видео с боевой работой украинских подразделений во время отражения массированной атаки рф на Одессу.
На опубликованных кадрах можно было распознать позиции и местоположение военных, что создавало угрозу для обороны города и безопасности бойцов.
Кроме того, во время обыска у фигуранта дела обнаружили патроны разного калибра, которые он хранил без разрешения. Добавляется, что вину в суде мужчина не признал.
Напомним
