Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
СБУ затримала інформатора рф, який розставляв "відеопастки" на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ

Київ

Контррозвідка СБУ затримала 18-річного інформатора, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині. Зловмисник встановлював приховані камери та намагався виявити розташування ППО, йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ затримала інформатора рф, який розставляв "відеопастки" на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.  

Деталі

Зазначається, що для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту

- йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Шпигувала за бійцями Сил оборони, прибираючи їхні помешкання: на Донеччині СБУ затримала агентку спецслужб рф28.10.25, 12:19 • 3109 переглядiв

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

Іноземця засудили до 6 років ув'язнення за шпигунство. Він намагався отримати секретну технічну документацію на український літак за 1 мільйон доларів.

У Харкові прокурори добилися підтвердження довічного вироку для колаборанта, який здавав позиції ЗСУ25.08.25, 11:00 • 4874 перегляди

Віта Зеленецька

