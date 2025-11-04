СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала 18-летнего информатора, который шпионил за военными эшелонами в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник устанавливал скрытые камеры и пытался выявить расположение ПВО, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, действовавшего в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, двигавшимися в направлении передовой через центральные регионы Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
Отмечается, что для этого фигурант установил на одном из местных перегонов Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужбистов.
Таким образом оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта
Кроме того, злоумышленник пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.
По материалам дела, задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, попавший во внимание оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".
Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.
У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
