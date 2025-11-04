СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, действовавшего в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, двигавшимися в направлении передовой через центральные регионы Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Отмечается, что для этого фигурант установил на одном из местных перегонов Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Таким образом оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, злоумышленник пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

По материалам дела, задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, попавший во внимание оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.

У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

