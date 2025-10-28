Шпионила за бойцами Сил обороны, убирая их помещения: в Донецкой области СБУ задержала агента спецслужб рф
Киев • УНН
СБУ задержала российскую агентку в Донецкой области, которая под видом уборки собирала данные о ВСУ. Женщина фотографировала документы и имущество военных, а также выпытывала информацию об их позициях.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области российскую агентку - ею оказалась 54-летняя жительница прифронтовой Дружковки, которая ждала захвата города и была завербована оккупантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Следствие установило, что женщина действовала по инструкциям вражеских кураторов. Она размещала объявления в местных Телеграм-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она "легально" проникала в арендованные жилища бойцов Сил обороны Украины, которые участвовали в боях на передовой.
После получения заказов она прибывала в арендованные помещения, где под предлогом уборки скрытно фотографировала документы и имущество военных.
Также фигурантка втиралась в доверие к украинским защитникам и завуалированно выпытывала об их боевых позициях и задачах. Полученную информацию она передавала оккупантам.
Женщину задержали по месту жительства: во время обыска у нее обнаружили и изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам. Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что СБУ задержала двух российских агентов, которые корректировали вражеский огонь по юго-восточным прифронтовым регионам Украины. Задержанными оказались руководитель охраны одного из ведущих университетов Днепра и глава участка водоснабжения в Гуляйполе.