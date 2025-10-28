Шпигувала за бійцями Сил оборони, прибираючи їхні помешкання: на Донеччині СБУ затримала агентку спецслужб рф

Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині російську агентку - нею виявилась 54-річна жителька прифронтової Дружківки, яка чекала на захоплення міста і була завербована окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що жінка діяла з інструкції ворожий кураторів. Вона розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона "легально" проникала до орендованих осель бійців Сил оборони України, які брали участь у боях на передовій.

Після отримання замовлень вона прибувала до орендованих помешкань, де під приводом прибирання приховано фотографувала документи і майно військових.

Також фігурантка втиралась у довіру до українських захисників і завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Отриману інформацію вона передавала окупантам.

Жінку затримали за місцем проживання: під час обшуку в неї виявили і вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам. Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі жінка знаходиться під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

