10:50 • 4506 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14136 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14636 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14500 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14214 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13694 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29814 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24894 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12976 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47589 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Шпигувала за бійцями Сил оборони, прибираючи їхні помешкання: на Донеччині СБУ затримала агентку спецслужб рф

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

СБУ затримала російську агентку в Донецькій області, яка під виглядом прибирання збирала дані про ЗСУ. Жінка фотографувала документи та майно військових, а також випитувала інформацію про їхні позиції.

Шпигувала за бійцями Сил оборони, прибираючи їхні помешкання: на Донеччині СБУ затримала агентку спецслужб рф

Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині російську агентку - нею виявилась 54-річна жителька прифронтової Дружківки, яка чекала на захоплення міста і була завербована окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що жінка діяла з інструкції ворожий кураторів. Вона розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона "легально" проникала до орендованих осель бійців Сил оборони України, які брали участь у боях на передовій.

Після отримання замовлень вона прибувала до орендованих помешкань, де під приводом прибирання приховано фотографувала документи і майно військових.

Також фігурантка втиралась у довіру до українських захисників і завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Отриману інформацію вона передавала окупантам.

Жінку затримали за місцем проживання: під час обшуку в неї виявили і вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам. Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі жінка знаходиться під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ затримала двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України. Затриманими виявились керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра та очільник дільниці водопостачання у Гуляйполі.

