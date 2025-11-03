До 6 років за гратами засудили іноземця, який намагався передати секретну документацію на український літак іноземній спецслужбі
Київ • УНН
Іноземець був покараний шістьма роками перебування за гратами за спроби передати секретну технічну документацію на український літак іноземній спецслужбі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора іноземця засуджено до 6 років позбавлення волі за шпигунство (ч. 1 ст. 114 КК України). Встановлено, що він в’їхав до України у 2022 році та діяв за завданням іноземної спецслужби
Зазначається, що у 2024 році засуджений вийшов на інженера державного підприємства і запропонував йому один мільйон доларів за технічну документацію на один з українських літаків.
Інженер передав йому флеш-носій із матеріалами, що мали гриф "Таємно" та містили державну таємницю. Одразу після отримання носія агента затримала СБУ.
Вирок суду набрав законної сили
Доповнення
