До 6 років за гратами засудили іноземця, який намагався передати секретну документацію на український літак іноземній спецслужбі

Іноземець був покараний шістьма роками перебування за гратами за спроби передати секретну технічну документацію на український літак іноземній спецслужбі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора іноземця засуджено до 6 років позбавлення волі за шпигунство (ч. 1 ст. 114 КК України). Встановлено, що він в’їхав до України у 2022 році та діяв за завданням іноземної спецслужби