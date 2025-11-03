Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе

Иностранец был приговорен к шести годам лишения свободы за попытки передать секретную техническую документацию на украинский самолет иностранной спецслужбе. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за шпионаж (ч. 1 ст. 114 УК Украины). Установлено, что он въехал в Украину в 2022 году и действовал по заданию иностранной спецслужбы