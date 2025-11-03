Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе
Киев • УНН
Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за шпионаж. Он пытался получить секретную техническую документацию на украинский самолет за 1 миллион долларов.
Иностранец был приговорен к шести годам лишения свободы за попытки передать секретную техническую документацию на украинский самолет иностранной спецслужбе. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за шпионаж (ч. 1 ст. 114 УК Украины). Установлено, что он въехал в Украину в 2022 году и действовал по заданию иностранной спецслужбы
Отмечается, что в 2024 году осужденный вышел на инженера государственного предприятия и предложил ему один миллион долларов за техническую документацию на один из украинских самолетов.
Инженер передал ему флеш-накопитель с материалами, имевшими гриф "Секретно" и содержавшими государственную тайну. Сразу после получения носителя агента задержала СБУ.
Приговор суда вступил в законную силу
Дополнение
СБУ задержала дезертира ВСУ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья, планируя взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену и другие преступления.