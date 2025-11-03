$42.080.01
Эксклюзив
16:38 • 1228 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 7510 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12071 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 12721 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 20293 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 14789 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14245 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28123 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33000 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29673 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Теги
Авторы
Хранитель

Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за шпионаж. Он пытался получить секретную техническую документацию на украинский самолет за 1 миллион долларов.

Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе

Иностранец был приговорен к шести годам лишения свободы за попытки передать секретную техническую документацию на украинский самолет иностранной спецслужбе. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за шпионаж (ч. 1 ст. 114 УК Украины). Установлено, что он въехал в Украину в 2022 году и действовал по заданию иностранной спецслужбы

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что в 2024 году осужденный вышел на инженера государственного предприятия и предложил ему один миллион долларов за техническую документацию на один из украинских самолетов.

Инженер передал ему флеш-накопитель с материалами, имевшими гриф "Секретно" и содержавшими государственную тайну. Сразу после получения носителя агента задержала СБУ.

Приговор суда вступил в законную силу

- кратко подытожили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

СБУ задержала дезертира ВСУ, который по заданию российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья, планируя взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену и другие преступления.

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Техника
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Запорожье