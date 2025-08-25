В Харькове прокуроры добились подтверждения пожизненного приговора для коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ
Киев • УНН
Прокуроры добились подтверждения пожизненного заключения коллаборанту, передававшему данные о ВСУ. Мужчина сотрудничал с врагом с февраля по апрель 2022 года.
В Харькове прокуроры обеспечили в Верховном Суде подтверждение приговора в виде пожизненного заключения для коллаборанта, который передавал российским захватчикам информацию о расположении украинских военных и техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли в Верховном Суде приговор жителю Харькова, который в первые месяцы полномасштабного вторжения сотрудничал с врагом. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества
Отмечается, что следствием и судами установлено, что с февраля по апрель 2022 года мужчина, используя запрещенную социальную сеть "ВКонтакте", передавал российским захватчикам информацию о расположении украинских военных и техники в Харькове. Также он распространял публикации, в которых поддерживал вооруженную российскую агрессию и унижал Украину.
Суды всех инстанций согласились с доводами прокуроров о вине осужденного и справедливости назначенного наказания. В свою очередь, сам осужденный своей вины так и не признал. Он уже отбывает пожизненное заключение
Дополнение
Жителю Харьковщины, бывшему бойцу батальона "Айдар", заочно объявлено подозрение. Он участвовал в интервью для российских пропагандистов, отрицая агрессию РФ и продвигая враждебные нарративы.
Херсонский городской суд приговорил бывшую инспекторшу колонии к 8 годам за сотрудничество с россиянами. Женщина работала на оккупационную администрацию и скрывалась после освобождения региона.