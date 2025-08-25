В Харькове прокуроры добились подтверждения пожизненного приговора для коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ

$41.280.07
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 17058 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 22252 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 14302 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 26549 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 43925 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 40496 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37913 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 55665 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 88836 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto24 августа, 23:11 • 16240 просмотра
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo25 августа, 00:29 • 15147 просмотра
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 6852 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 4914 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 10935 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 17045 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 22239 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 55657 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 88828 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 55568 просмотра
В Харькове прокуроры добились подтверждения пожизненного приговора для коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Прокуроры добились подтверждения пожизненного заключения коллаборанту, передававшему данные о ВСУ. Мужчина сотрудничал с врагом с февраля по апрель 2022 года.

В Харькове прокуроры добились подтверждения пожизненного приговора для коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ

В Харькове прокуроры обеспечили в Верховном Суде подтверждение приговора в виде пожизненного заключения для коллаборанта, который передавал российским захватчикам информацию о расположении украинских военных и техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли в Верховном Суде приговор жителю Харькова, который в первые месяцы полномасштабного вторжения сотрудничал с врагом. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием и судами установлено, что с февраля по апрель 2022 года мужчина, используя запрещенную социальную сеть "ВКонтакте", передавал российским захватчикам информацию о расположении украинских военных и техники в Харькове. Также он распространял публикации, в которых поддерживал вооруженную российскую агрессию и унижал Украину.

Суды всех инстанций согласились с доводами прокуроров о вине осужденного и справедливости назначенного наказания. В свою очередь, сам осужденный своей вины так и не признал. Он уже отбывает пожизненное заключение

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Дополнение

Жителю Харьковщины, бывшему бойцу батальона "Айдар", заочно объявлено подозрение. Он участвовал в интервью для российских пропагандистов, отрицая агрессию РФ и продвигая враждебные нарративы.

Херсонский городской суд приговорил бывшую инспекторшу колонии к 8 годам за сотрудничество с россиянами. Женщина работала на оккупационную администрацию и скрывалась после освобождения региона.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Верховный Суд Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Херсон
Харьков