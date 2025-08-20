Ексбоєць "Айдару", мешканець Харківщини, поширював російську пропаганду: йому оголошено підозру
Київ • УНН
Мешканцю Харківщини, колишньому бійцю батальйону "Айдар", заочно оголошено підозру. Він брав участь в інтерв'ю для російських пропагандистів, заперечуючи агресію РФ та просуваючи ворожі наративи.
Мав досвід у складі батальйону "Айдар" але погодився на інтерв’ю для російських пропагандистів. За даними слідства, фігурант просував тезу про "єдиний народ" та заявляв, що на нього тиснули через російську мову.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.
Деталі
Повідомлено про підозру 48-річному чоловіку у запереченні збройної агресії рф проти України.
Встановлено, що мешканець селища Куп’янськ-Вузловий погодився на запис інтерв’ю для російських пропагандистів. Чоловік, маючи військовий досвід у складі батальйону "Айдар", заперечував збройну агресію росії та ретранслював меседжі держави-агресора.
Він також просував тезу про "єдиний народ". Крім того стверджував, що в Україні нібито все життя на нього тиснули через російську мову, пише пресслужба Харківської прокуратури.
Чоловік перекладав відповідальність за обстріли Луганщини з 2014 року на українські війська.
Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців на території держави-агресора, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Тож про підозру 48-річному чоловіку, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено заочно.
