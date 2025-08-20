Экс-боец "Айдара", житель Харьковщины, распространял российскую пропаганду: ему объявлено подозрение
Киев • УНН
Жителю Харьковщины, бывшему бойцу батальона "Айдар", заочно объявлено подозрение. Он участвовал в интервью для российских пропагандистов, отрицая агрессию РФ и продвигая вражеские нарративы.
Имел опыт в составе батальона "Айдар", но согласился на интервью для российских пропагандистов. По данным следствия, фигурант продвигал тезис о "едином народе" и заявлял, что на него давили из-за русского языка.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.
Детали
Сообщено о подозрении 48-летнему мужчине в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Установлено, что житель поселка Купянск-Узловой согласился на запись интервью для российских пропагандистов. Мужчина, имея военный опыт в составе батальона "Айдар", отрицал вооруженную агрессию России и ретранслировал месседжи государства-агрессора.
11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"12.08.25, 15:40 • 2585 просмотров
Он также продвигал тезис о "едином народе". Кроме того, утверждал, что в Украине якобы всю жизнь на него давили из-за русского языка, пишет пресс-служба Харьковской прокуратуры.
Мужчина перекладывал ответственность за обстрелы Луганщины с 2014 года на украинские войска.
Сейчас подозреваемый скрывается от украинских правоохранителей на территории государства-агрессора, решается вопрос об объявлении его в розыск. Поэтому о подозрении 48-летнему мужчине, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено заочно.
Отрицала вооруженную агрессию рф и желала смерти украинцам: в Харьковской области установлена коллаборантка22.12.22, 23:43 • 514770 просмотров