Экс-боец "Айдара", житель Харьковщины, распространял российскую пропаганду: ему объявлено подозрение

США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22 • 27148 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 25056 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 43806 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 183501 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 65752 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 62408 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 59747 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 205415 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 168248 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52 • 33954 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Экс-боец "Айдара", житель Харьковщины, распространял российскую пропаганду: ему объявлено подозрение

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Жителю Харьковщины, бывшему бойцу батальона "Айдар", заочно объявлено подозрение. Он участвовал в интервью для российских пропагандистов, отрицая агрессию РФ и продвигая вражеские нарративы.

Экс-боец "Айдара", житель Харьковщины, распространял российскую пропаганду: ему объявлено подозрение

Имел опыт в составе батальона "Айдар", но согласился на интервью для российских пропагандистов. По данным следствия, фигурант продвигал тезис о "едином народе" и заявлял, что на него давили из-за русского языка.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Детали

Сообщено о подозрении 48-летнему мужчине в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Установлено, что житель поселка Купянск-Узловой согласился на запись интервью для российских пропагандистов. Мужчина, имея военный опыт в составе батальона "Айдар", отрицал вооруженную агрессию России и ретранслировал месседжи государства-агрессора.

11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"12.08.25, 15:40 • 2585 просмотров

Он также продвигал тезис о "едином народе". Кроме того, утверждал, что в Украине якобы всю жизнь на него давили из-за русского языка, пишет пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Мужчина перекладывал ответственность за обстрелы Луганщины с 2014 года на украинские войска.

- говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый скрывается от украинских правоохранителей на территории государства-агрессора, решается вопрос об объявлении его в розыск. Поэтому о подозрении 48-летнему мужчине, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено заочно.

Отрицала вооруженную агрессию рф и желала смерти украинцам: в Харьковской области установлена коллаборантка22.12.22, 23:43 • 514770 просмотров

Игорь Тележников

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Харьковская область
Луганская область
Украина
Купянск