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Отрицала вооруженную агрессию рф и желала смерти украинцам: в Харьковской области установлена коллаборантка

Отрицала вооруженную агрессию рф и желала смерти украинцам: в Харьковской области установлена коллаборантка

Киев • УНН

 • 514763 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Цитата

“Публично отрицала вооруженную агрессию рф и желала смерти украинцам: установлена очередная коллаборантка. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины )”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным дознания, жительница пгт Шевченково Купянского района активно и публично поддерживала действия страны-агрессора против Украины.

Подозреваемая повторяла кремлевские нарративы и добавляла, что “нас пришли освобождать, чтобы лучше жилось”.

Дознание проводят дознаватели Купянского РПП ГУНП в Харьковской области.

Напомним

В Харьковской области разоблачили двух жителей, работавших на российских оккупантов.

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