У Харківській області викрили двох мешканців, які працювали на окупантів

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Зазначається, що 47-річна жінка та 33-річний чоловік під час окупації Ізюмського району добровільно погодились працювати на окупаційну адміністрацію смт Борова, що знаходилась в Ізюмі.

“Так, колаборант охороняв нову „владу“: він забезпечував пропускний режим до будівлі окупаційної адміністрації як місцевих мешканців, так і російських військовослужбовців. У свою чергу, жінка проводила роботу з місцевими пенсіонерами: збирала їх дані та передавала російським загарбникам”, — йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо

Правоохоронці викрили колаборанта на Харківщині. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма.