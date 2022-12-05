В Харьковской области разоблачили двух жителей, работавших на оккупантов

Детали

Отмечается, что 47-летняя женщина и 33-летний мужчина во время оккупации Изюмского района добровольно согласились работать на оккупационную администрацию пгт Борова, которая находилась в Изюме.

“Так, коллаборант охранял новую „власть“: он обеспечивал пропускной режим к зданию оккупационной администрации как местных жителей, так и российских военнослужащих. В свою очередь, женщина проводила работу с местными пенсионерами: собирала их данные и передавала российским захватчикам”, — говорится в сообщении.

По процессуального руководства Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении двум лицам по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним

Правоохранители разоблачили коллаборанта на Харьковщине. Им оказался 35-летний житель Изюма.