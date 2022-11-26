Працював на окупантів: у деокупованому Ізюмі викрили колаборанта

Деталі

Зазначається, що під час окупації міста він погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду “заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої “ВГА Изюмского района Харьковской области”.

Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.