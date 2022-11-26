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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31031 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Працював на окупантів: у деокупованому Ізюмі викрили колаборанта

Працював на окупантів: у деокупованому Ізюмі викрили колаборанта

Київ • УНН

 • 1006317 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Правоохоронці викрили колаборанта на Харківщині. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час окупації міста він погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду “заступника начальника управління житлово-комунального господарства так званої “ВГА Изюмского района Харьковской области”.

Колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в м. Ізюм.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Доповнення 

З початку повномасштабного вторгнення росії Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.

Українські Національні Новини

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