Работал на оккупантов: в деоккупированном Изюме разоблачили коллаборанта

Детали

Отмечается, что во время оккупации города он согласился на предложение представителей рф и вступил в должность “заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства так называемой “ВГА Изюмского района Харьковской области”.

Коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в г. Изюм.

По процессуального руководства Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, которых подозревают в коллаборационной деятельности.