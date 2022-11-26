Работал на оккупантов: в деоккупированном Изюме разоблачили коллаборанта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили коллаборанта в Харьковской области. Им оказался 35-летний житель Изюма. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время оккупации города он согласился на предложение представителей рф и вступил в должность “заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства так называемой “ВГА Изюмского района Харьковской области”.
Коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в г. Изюм.
По процессуального руководства Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, которых подозревают в коллаборационной деятельности.