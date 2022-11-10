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За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 колаборантів

За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 колаборантів

Київ • УНН

 • 274064 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності. Про це на брифінгу сил безпеки та оборони повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає УНН.

Цитата

"З початку повномасштабної агресії рф СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це саме за статтею 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді", – сказав Дехтяренко.

Деталі

До суду передали кримінальні провадження щодо 268 колаборантів, щодо 53 із них винесено судові рішення. 

Як зазанчив Дехтяренко, СБУ добре знає, що відбувається на тимчасово захоплених територіях.

"Робота у цьому напрямку триває. Нам поіменно відомий кожен колаборант, усі його установчі дані, коло спілкування і маршрути переміщення. Питання покарання цих осіб – це лише питання часу", – сказав речник.

Нагадаємо

СБУ викрила фермера-колаборанта, який забезпечував російських окупантів продуктами.

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