Забезпечував окупантів продуктами під час окупації: СБУ викрила фермера-колаборанта

Цитата

«На початку вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти. Колаборант, щоб налагодити контакт, постачав їм оптові партії продтоварів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції «конфіскував» в односельчанина вантажівку, погрожуючи «заявити» на того до місцевої окупаційної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зрадник примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам. Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і повідомили про підозру.

Доповнення

У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал проросійського блогера анатолія шарія. Затриманого підозрюють у передачі ворогу інформації про наслідки російських ракетних ударів.