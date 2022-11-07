У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал шарія

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"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту", - ідеться у повідомленні.

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За даними СБУ, ворожий агент створив інтернет-платформу, де публікував фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.

"Відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб рф для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України", - ідеться у повідомленні.

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В СБУ зазначили, що з "перепощених" відео із Запоріжжя зловмисник готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст.

Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання рф на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій", - йдеться в повідомленні.

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Наразі вирішується питання щодо притягнення агента до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.