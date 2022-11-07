В Запорожье задержали блогера, который работал на Telegram-канал шария

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"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины. Им оказался блогер из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, вражеский агент создал интернет-платформу, где публиковал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.

"Сведения с информресурса "подхватывали" представители спецслужб рф для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист шарий для наполнения собственного Телеграм-канала и проведение информационно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что из "перепощенных" видео из Запорожья злоумышленник готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.

Также медиа-файлы блогера мониторили оккупационные группировки рф на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о привлечении агента к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.