Снабжал оккупантов продуктами во время оккупации: СБУ разоблачила фермера-коллаборанта

Цитата

«В начале вторжения он одним из первых поддержал захватчиков, захвативших местные населенные пункты. Коллаборант, чтобы наладить контакт, снабжал их оптовыми партиями продтоваров из своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции «конфисковал» у односельчанина грузовик, угрожая «заявить» на того в местную оккупационную администрацию», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предатель принудительно забирал у жителей села аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам. После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из сел и надеялся избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и сообщили о подозрении.

Дополнение

В Запорожье задержали блогера, работавшего на Telegram-канал пророссийского блоггера анатолия шария. Задержанный подозревается в передаче врагу информации о последствиях российских ракетных ударов.