Снабжал оккупантов продуктами во время оккупации: СБУ разоблачила фермера-коллаборанта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Контрразведка Службы безопасности установила еще одного вражеского приспешника, который сотрудничал с оккупантами во время временной оккупации части Киевской области. Злоумышленником оказался фермер Полесской территориальной громады Вышгородского района, информирует УНН.
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«В начале вторжения он одним из первых поддержал захватчиков, захвативших местные населенные пункты. Коллаборант, чтобы наладить контакт, снабжал их оптовыми партиями продтоваров из своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции «конфисковал» у односельчанина грузовик, угрожая «заявить» на того в местную оккупационную администрацию», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что предатель принудительно забирал у жителей села аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам. После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из сел и надеялся избежать правосудия.
Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и сообщили о подозрении.
Дополнение
В Запорожье задержали блогера, работавшего на Telegram-канал пророссийского блоггера анатолия шария. Задержанный подозревается в передаче врагу информации о последствиях российских ракетных ударов.