За время полномасштабной войны СБУ разоблачила более 700 коллаборантов

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"С начала полномасштабной агрессии рф СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных предателей, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", – сказал Дехтяренко.

Детали

В суд передали уголовные производства по 268 коллаборантам, по 53 из них вынесены судебные решения.

Как отметил Дехтяренко, СБУ хорошо знает, что происходит на временно захваченных территориях.

"Работа в этом направлении продолжается. Нам поименно известен каждый коллаборант, все его учредительные данные, круг общения и маршруты перемещения. Вопрос наказания этих лиц – это лишь вопрос времени", – сказал спикер.

Напомним

СБУ разоблачила фермера-коллаборанта, который снабжал российских кафиров продуктами.