За время полномасштабной войны СБУ разоблачила более 700 коллаборантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, которых подозревают в коллаборационной деятельности. Об этом на брифинге сил безопасности и обороны сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает УНН.
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"С начала полномасштабной агрессии рф СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных предателей, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", – сказал Дехтяренко.
Детали
В суд передали уголовные производства по 268 коллаборантам, по 53 из них вынесены судебные решения.
Как отметил Дехтяренко, СБУ хорошо знает, что происходит на временно захваченных территориях.
"Работа в этом направлении продолжается. Нам поименно известен каждый коллаборант, все его учредительные данные, круг общения и маршруты перемещения. Вопрос наказания этих лиц – это лишь вопрос времени", – сказал спикер.
Напомним
СБУ разоблачила фермера-коллаборанта, который снабжал российских кафиров продуктами.