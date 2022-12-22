Заперечувала збройну агресію рф та бажала смерті українцям: на Харківщині встановлено колаборантку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
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“Публічно заперечувала збройну агресію рф та бажала смерті українцям: встановлено чергову колаборантку. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними дізнання, мешканка смт Шевченкове Куп’янського району активно та публічно підтримувала дії країни-агресора проти України.
Підозрювана повторювала кремлівські наративи та додавала, що “нас пришли освобождать, чтобы лучше жилось”.
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо
У Харківській області викрили двох мешканців, які працювали на російських окупантів.