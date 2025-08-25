$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 16876 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 22098 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 14226 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 26476 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 43871 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40460 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37891 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 55593 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88762 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
У Харкові прокурори добилися підтвердження довічного вироку для колаборанта, який здавав позиції ЗСУ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Прокурори домоглися підтвердження довічного ув'язнення колаборанту, що передавав дані про ЗСУ. Чоловік співпрацював з ворогом з лютого по квітень 2022 року.

У Харкові прокурори добилися підтвердження довічного вироку для колаборанта, який здавав позиції ЗСУ

У Харкові прокурори забезпечили у Верховному Суді підтвердження вироку у вигляді довічного ув'язнення для колаборанта, який передавав російським загарбникам інформацію розташування українських військових та техніки. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Харкова, який у перші місяці повномасштабного вторгнення співпрацював з ворогом. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідством і судами встановлено, що з лютого по квітень 2022 року чоловік, використовуючи заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" передавав російським загарбникам інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові. Також він поширював публікації, у яких підтримував збройну російську агресію та принижував Україну.

Суди всіх інстанцій погодилися з доводами прокурорів про вину засудженого та справедливість призначеного покарання. В свою чергу, сам засуджений своєї провини так і не визнав. Він вже відбуває довічне ув’язнення

- говориться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Доповнення

Мешканцю Харківщини, колишньому бійцю батальйону "Айдар", заочно оголошено підозру. Він брав участь в інтерв'ю для російських пропагандистів, заперечуючи агресію рф та просуваючи ворожі наративи.

Херсонський міський суд засудив колишню інспекторку колонії до 8 років за співпрацю з росіянами. Жінка працювала на окупаційну адміністрацію та переховувалася після звільнення регіону.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Верховний Суд України
Збройні сили України
Херсонська область
Україна
Херсон
Харків