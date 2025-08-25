У Харкові прокурори добилися підтвердження довічного вироку для колаборанта, який здавав позиції ЗСУ

У Харкові прокурори забезпечили у Верховному Суді підтвердження вироку у вигляді довічного ув'язнення для колаборанта, який передавав російським загарбникам інформацію розташування українських військових та техніки. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Харкова, який у перші місяці повномасштабного вторгнення співпрацював з ворогом. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідством і судами встановлено, що з лютого по квітень 2022 року чоловік, використовуючи заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" передавав російським загарбникам інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові. Також він поширював публікації, у яких підтримував збройну російську агресію та принижував Україну.

Суди всіх інстанцій погодилися з доводами прокурорів про вину засудженого та справедливість призначеного покарання. В свою чергу, сам засуджений своєї провини так і не визнав. Він вже відбуває довічне ув’язнення - говориться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Доповнення

Мешканцю Харківщини, колишньому бійцю батальйону "Айдар", заочно оголошено підозру. Він брав участь в інтерв'ю для російських пропагандистів, заперечуючи агресію рф та просуваючи ворожі наративи.

Херсонський міський суд засудив колишню інспекторку колонії до 8 років за співпрацю з росіянами. Жінка працювала на окупаційну адміністрацію та переховувалася після звільнення регіону.