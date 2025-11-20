$42.150.06
Более 10 блогеров привлечены к ответственности за ношение полицейской формы ради видео и "лайков" - полиция Киева

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

Киевская полиция привлекла к ответственности более 10 блогеров, которые использовали полицейскую форму для провокационных видео. На днях выявлен очередной псевдополицейский, который нецензурно выражался и провоцировал конфликт.

Более 10 блогеров привлечены к ответственности за ношение полицейской формы ради видео и "лайков" - полиция Киева

Полиция Киева сообщила о новой волне привлечений к ответственности лиц, которые надевали полицейскую форму для скандальных видео в соцсетях. С начала года более 10 таких "блогеров" оказались под прицелом правоохранителей. Об этом информируют киевские правоохранители, пишет УНН.

Подробности

Не имея никакого отношения к службе в полиции, они создавали провокационные ролики, демонстрируя позорное поведение и выдавая себя за полицейских. 

TikTok-блогер проведет 5 лет в тюрьме за распространение в сети позиций украинских защитников06.11.25, 11:52 • 3111 просмотров

На днях правоохранители обнаружили очередной провокационный видеоматериал, на котором псевдополицейский использовал нецензурную лексику и провоцировал конфликт с "рядовым" гражданином 

– сообщили в столичной полиции.

Правоохранители установили личность "блогера" – 33-летнего киевлянина. Как и его предшественники, он объяснил свои действия просто: "все делал ради лайков и развлечения, без всякого осознания последствий".

Блогер за границей надел форму ВСУ на Хэллоуин и нарвался на гнев военных03.11.25, 16:29 • 2504 просмотра

Степан Гафтко

