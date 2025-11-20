Более 10 блогеров привлечены к ответственности за ношение полицейской формы ради видео и "лайков" - полиция Киева
Киев • УНН
Киевская полиция привлекла к ответственности более 10 блогеров, которые использовали полицейскую форму для провокационных видео. На днях выявлен очередной псевдополицейский, который нецензурно выражался и провоцировал конфликт.
Полиция Киева сообщила о новой волне привлечений к ответственности лиц, которые надевали полицейскую форму для скандальных видео в соцсетях. С начала года более 10 таких "блогеров" оказались под прицелом правоохранителей. Об этом информируют киевские правоохранители, пишет УНН.
Подробности
Не имея никакого отношения к службе в полиции, они создавали провокационные ролики, демонстрируя позорное поведение и выдавая себя за полицейских.
На днях правоохранители обнаружили очередной провокационный видеоматериал, на котором псевдополицейский использовал нецензурную лексику и провоцировал конфликт с "рядовым" гражданином
Правоохранители установили личность "блогера" – 33-летнего киевлянина. Как и его предшественники, он объяснил свои действия просто: "все делал ради лайков и развлечения, без всякого осознания последствий".
