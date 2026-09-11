В Киеве блогерша в жилете с надписью "полиция" снимала развлекательный контент, ей грозит штраф в размере 34 тыс. грн

В Киеве к ответственности привлекли блогершу, которая снимала видео для соцсетей в полицейском жилете; ей грозит штраф до 34 тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Нарушение сотрудники полиции выявили вчера во время мониторинга сети Интернет. На опубликованном видео женщина надела светоотражающий жилет с надписью "Полиция" и снимала провокационные видео, создавая ложное представление о деятельности правоохранителей и дискредитируя их работу.

С помощью специалистов криминального анализа полицейские установили, что автор видео — 30-летняя предпринимательница, которая не имеет никакого отношения к службе в Национальной полиции Украины. Свой образ "полицейской" она использовала для создания развлекательного контента и привлечения внимания пользователей соцсетей.

Сотрудники Голосеевского управления полиции составили в отношении правонарушительницы административный протокол по ст. 184-3 КУоАП — незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Согласно санкции статьи женщине грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Более 10 блогеров привлечены к ответственности за ношение полицейской формы ради видео и "лайков" - полиция Киева