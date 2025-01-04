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Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА

Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА

Киев  •  УНН

 • 863 просмотра

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российские захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке вместо ранее заявленных 30. Оккупанты также вводят налоговые льготы для жителей "ЛНР" за сдачу нормативов ГТО.

Россияне демонтируют 90 многоэтажек во временно захваченном Северодонецке Луганской области, что втрое больше заявленного ранее. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

В Северодонецке захватчики снесут по меньшей мере 90 многоэтажек. Об этом сообщил представитель местной оккупационной власти. Демонтаж некоторых объектов недвижимости уже завершили. Эти дома были повреждены или разрушены во время штурма населенного пункта россиянами весной и летом 2022 года

- отметили в ОГА.

Детали

Отмечается, что еще две недели назад в так называемой "ЛНР" было заявлено о планах по сносу только 30 многоквартирных домов в Северодонецке. За этот промежуток времени количество выросло втрое.

Дополнение

Также в ОВА сообщили, что с 1 января жителям так называемой "ЛНР", которые сдали нормативы испытаний физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (известный как ГТО), будут предоставлять налоговую скидку.

В частности россияне будут возвращать 2 340 рублей от уплаченного НДФЛ. Еще одно обязательное условие - прохождение диспансеризации.

Всего в зависимости от возраста необходимо сдать до 13 нормативов. Это, в частности преодоление до 5 км дистанции на лыжах или кросс, стрельба из пневматической винтовки, туристический поход, рывок гири и тому подобное.

Напомним

С 5 марта оккупанты получат право входить в помещения украинцев на ВОТ, которые не сменили паспорт на российский. Таких граждан будут считать "мигрантами" и лишат базовых прав с 2025 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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