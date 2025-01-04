Загарбники планують знести 90 багатоповерхівок в окупованому Сіверськодонецьку - ОВА

Росіяни демонтують 90 багатоповерхівок у тимчасово захопленому Сіверськодонецьку Луганської області, що втричі більше від заявленого раніше. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, пише УНН.

У Сіверськодонецьку загарбники знесуть щонайменше 90 багатоповерхівок. Про це повідомив представник місцевої окупаційної влади. Демонтаж деяких об’єктів нерухомості вже завершили. Ці будинки були пошкоджені або зруйновані під час штурму населеного пункту росіянами навесні та влітку 2022 року - зауважили в ОДА.

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Зазначається, що ще два тижні тому у так званій "ЛНР" було заявлено про плани щодо знесення лише 30 багатоквартирних будинків у Сіверськодонецьку. За цей проміжок часу кількість зросла утричі.

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Також у ОВА повідомили, що з 1 січня жителям так званої "ЛНР", які склали нормативи випробувань фізкультурно-спортивного комплексу "Готовий до праці і оборони" (відомий як ГТО), надаватимуть податкову знижку.

Зокрема росіяни повертатимуть 2 340 рублів від сплаченого ПДФО. Ще одна обов’язкова умова – проходження диспансеризації.

Загалом залежно від віку необхідно здати до 13 нормативів. Це, зокрема подолання до 5 км дистанції на лижах або крос, стрільба з пневматичної гвинтівки, туристичний похід, ривок гирі тощо.

Нагадаємо

З 5 березня окупанти отримають право входити в помешкання українців на ТОТ, які не змінили паспорт на російський. Таких громадян вважатимуть "мігрантами" та позбавлять базових прав з 2025 року.