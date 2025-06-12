Город Северодонецк, разрушенный во время его захвата армией рф на 80 процентов, собираются "освоить" российские псевдо-бизнесмены. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "министр жкг лнр" игорь жарков заявил о появлении в городе "инвесторов", которые хотят вкладывать средства в его восстановление.

На самом деле - маргиналы из рф, которые приедут наживаться на войне - рассказывают в ЦНС

Там отмечают, что ни одно "соглашение" на ВОТ не имеет юридической силы, "все причастные будут отвечать".

Напомним

Оккупационная власть Северодонецка организовала соревнования к кремлевскому "дню победы". В одной из ДЮСШ собрали горожан, чтобы те выполнили задачу москвы, отжавшись от пола 29 220 раз, однако рекорда не произошло.

29 220 тысяч - такое количество "мирных дней" насчитали захватчики от даты победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом три года оккупации Луганщины россияне тоже считают "мирными". Однако бессмысленного "рекорда" не было достигнуто.

Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА