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Оккупанты продолжают разрушать Северодонецк ради построения "русского мира" - ЦНС

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Приспешники оккупантов заявляют об инвесторах, которые хотят вкладывать средства в восстановление города. На самом деле это маргиналы из рф, которые приедут наживаться на войне.

Оккупанты продолжают разрушать Северодонецк ради построения "русского мира" - ЦНС

Город Северодонецк, разрушенный во время его захвата армией рф на 80 процентов, собираются "освоить" российские псевдо-бизнесмены. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "министр жкг лнр" игорь жарков заявил о появлении в городе "инвесторов", которые хотят вкладывать средства в его восстановление.

На самом деле - маргиналы из рф, которые приедут наживаться на войне

- рассказывают в ЦНС

Там отмечают, что ни одно "соглашение" на ВОТ не имеет юридической силы, "все причастные будут отвечать".

Напомним

Оккупационная власть Северодонецка организовала соревнования к кремлевскому "дню победы". В одной из ДЮСШ собрали горожан, чтобы те выполнили задачу москвы, отжавшись от пола 29 220 раз, однако рекорда не произошло.

29 220 тысяч - такое количество "мирных дней" насчитали захватчики от даты победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом три года оккупации Луганщины россияне тоже считают "мирными". Однако бессмысленного "рекорда" не было достигнуто.

Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА04.01.25, 03:25 • 63859 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Северодонецк
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