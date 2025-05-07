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На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА
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Шахед-136

В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

Влада організувала змагання, де містяни мали віджатися 29 220 разів, символізуючи кількість "мирних днів" з перемоги у Другій світовій війні. Проте, вдалося лише 3 600 віджимань.

В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД

Окупаційна влада Сіверськодонецька організувала змагання до кремлівського "дня перемоги". В одній із ДЮСШ зібрали містян, аби ті виконали завдання москви, віджавшись від підлоги 29 220 разів, проте рекорду не сталося. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

29 220 тисяч - таку кількість "мирних днів" нарахували загарбники від дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому три роки окупації Луганщини росіяни теж вважають "мирними". Проте безглуздого "рекорду" не було досягнуто. Місцевим жителям вистачило ресурсу лише на понад 3 600 віджимань.

кремль використовує міфи Другої світової для створення нової ідеології, аби виправдати військовий конфлікт із Заходом - ISW07.05.25, 04:55 • 5502 перегляди

Чим ближче ключова для кремля дата - 9 травня, тим дужче посилюється рівень пропагандистського фанатизму й масштабна ідеологічна лихоманка на ТОТ. Розкручується культ "перемоги" над реальними фактами і здоровим глуздом. На організацію псевдосвяткувань спрямовуються шалені зусилля і ресурси

 - наголошує ЦПД.

На святкування "дня побєди" в рф витратять щонайменше 1,5 млрд рублів (18,6 млн доларів) на тлі серйозних економічних проблем у росіх, які продовжують наростати в умовах величезних витрат на війну та санкцій.

У москві очікують "провокацій" на 9 травня, шукаючи привід для подальшої агресії - InformNapalm 07.05.25, 13:24 • 5782 перегляди

Переписуючи історію, просуваючи міфи про "вєлікую отєчєствєнную войну" й спекулюючи на "спільному минулому", росіяни намагаються нав’язати жителям ТОТ наратив про "виняткову роль" рф у розгромі нацизму, аби виправдати агресію проти України і власні злочини.

"Це не "визволителі", а воєнні злочинці": Сибіга прокоментував нічну атаку ворога по Києву та інших українських містах07.05.25, 11:07 • 4400 переглядiв

Нагадаємо

кремль пригрозив Києву "адекватною відповіддю" на можливе порушення путінського "перемир’я", якого так бояться у москві. пєсков заявив, що росія відповість, якщо Київ продовжить удари по рф у дні "триденного перемир'я", обіцяного російським диктатором володимиром путіним на честь святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Лілія Набока

Лілія Набока

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