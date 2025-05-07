В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД
Київ • УНН
Влада організувала змагання, де містяни мали віджатися 29 220 разів, символізуючи кількість "мирних днів" з перемоги у Другій світовій війні. Проте, вдалося лише 3 600 віджимань.
Окупаційна влада Сіверськодонецька організувала змагання до кремлівського "дня перемоги". В одній із ДЮСШ зібрали містян, аби ті виконали завдання москви, віджавшись від підлоги 29 220 разів, проте рекорду не сталося. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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29 220 тисяч - таку кількість "мирних днів" нарахували загарбники від дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому три роки окупації Луганщини росіяни теж вважають "мирними". Проте безглуздого "рекорду" не було досягнуто. Місцевим жителям вистачило ресурсу лише на понад 3 600 віджимань.
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