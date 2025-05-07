В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

Оккупационные власти Северодонецка организовали соревнования к кремлевскому "дню победы". В одной из ДЮСШ собрали горожан, чтобы те выполнили задание москвы, отжавшись от пола 29 220 раз, однако рекорда не произошло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

29 220 тысяч - такое количество "мирных дней" насчитали захватчики от даты победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом три года оккупации Луганщины россияне тоже считают "мирными". Однако бессмысленного "рекорда" не было достигнуто. Местным жителям хватило ресурса лишь на более 3 600 отжиманий.

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Чем ближе ключевая для кремля дата - 9 мая, тем сильнее усиливается уровень пропагандистского фанатизма и масштабная идеологическая лихорадка на ВОТ. Раскручивается культ "победы" над реальными фактами и здравым смыслом. На организацию псевдопразднований направляются безумные усилия и ресурсы - отмечает ЦПД.

На празднование "дня победы" в рф потратят не менее 1,5 млрд рублей (18,6 млн долларов) на фоне серьезных экономических проблем в россии, которые продолжают нарастать в условиях огромных затрат на войну и санкций.

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Переписывая историю, продвигая мифы о "великой отечественной войне" и спекулируя на "общем прошлом", россияне пытаются навязать жителям ВОТ нарратив об "исключительной роли" рф в разгроме нацизма, чтобы оправдать агрессию против Украины и собственные преступления.

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Напомним

кремль пригрозил Киеву "адекватным ответом" на возможное нарушение путинского "перемирия", которого так боятся в москве. песков заявил, что россия ответит, если Киев продолжит удары по рф в дни "трехдневного перемирия", обещанного российским диктатором владимиром путиным в честь празднования 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.