"Это не "освободители", а военные преступники": Сибига прокомментировал ночную атаку врага по Киеву и другим украинским городам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины осудил ночные обстрелы Киева и других городов, подчеркнув, что это делает неприемлемым участие россии в мероприятиях к 80-й годовщине победы над нацизмом. Он призвал усилить давление на москву.
Российские обстрелы Киева и других украинских городов в ночь на 7 мая — еще одно подтверждение, почему участие россии в мероприятиях к 80-й годовщине победы над нацизмом является неприемлемым.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины андрей Сибига в сообщении в Х, пишет УНН.
Детали
Как отметил Сибига, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди них — четверо детей с ожогами. Атаке также подверглось Запорожье.
Сибига подчеркнул, что такими ударами российский диктатор отвечает на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше.
Он сознательно насмехается над мирными усилиями США. Необходимо усилить давление на москву, чтобы она прекратила этот террор
Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники
Напомним
Ранее КГВА сообщало, что массированная атака российских войск задела пять районов Киева - последствия обнаружили еще и в Голосеевском районе.