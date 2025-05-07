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"Это не "освободители", а военные преступники": Сибига прокомментировал ночную атаку врага по Киеву и другим украинским городам

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Министр иностранных дел Украины осудил ночные обстрелы Киева и других городов, подчеркнув, что это делает неприемлемым участие россии в мероприятиях к 80-й годовщине победы над нацизмом. Он призвал усилить давление на москву.

"Это не "освободители", а военные преступники": Сибига прокомментировал ночную атаку врага по Киеву и другим украинским городам

Российские обстрелы Киева и других украинских городов в ночь на 7 мая — еще одно подтверждение, почему участие россии в мероприятиях к 80-й годовщине победы над нацизмом является неприемлемым.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины андрей Сибига в сообщении в Х, пишет УНН.

Детали

Как отметил Сибига, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди них — четверо детей с ожогами. Атаке также подверглось Запорожье.

Сибига подчеркнул, что такими ударами российский диктатор отвечает на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше.

Он сознательно насмехается над мирными усилиями США. Необходимо усилить давление на москву, чтобы она прекратила этот террор

- пишет Сибига.

Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники

- добавил министр.

Напомним

Ранее КГВА сообщало, что массированная атака российских войск задела пять районов Киева - последствия обнаружили еще и в Голосеевском районе.

Алина Волянская

Алина Волянская

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