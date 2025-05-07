"Це не "визволителі", а воєнні злочинці": Сибіга прокоментував нічну атаку ворога по Києву та інших українських містах
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України засудив нічні обстріли Києва та інших міст, наголосивши, що це робить неприйнятною участь росії у заходах до 80-ї річниці перемоги над нацизмом. Він закликав посилити тиск на москву.
російські обстріли Києва та інших українських міст у ніч проти 7 травня — ще одне підтвердження, чому участь росії в заходах до 80-ї річниці перемоги над нацизмом є неприйнятною.
Про це заявив міністр закордонних справ України андрій Сибіга у дописі в Х, пише УНН.
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Як зазначив Сибіга, внаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, ще кілька зазнали поранень, серед них — четверо дітей з опіками. Атаки також зазнало Запоріжжя.
Сибіга наголосив, що такими ударами російський диктатор відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше.
Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Необхідно посилити тиск на москву, щоб вона припинила цей терор
Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці
Нагадаємо
Раніше КМВА повідомляло, що масована атака російських військ зачепила п'ять районів Києва - наслідки виявили ще й у Голосіївському районі.