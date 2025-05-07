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"Це не "визволителі", а воєнні злочинці": Сибіга прокоментував нічну атаку ворога по Києву та інших українських містах

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Міністр закордонних справ України засудив нічні обстріли Києва та інших міст, наголосивши, що це робить неприйнятною участь росії у заходах до 80-ї річниці перемоги над нацизмом. Він закликав посилити тиск на москву.

"Це не "визволителі", а воєнні злочинці": Сибіга прокоментував нічну атаку ворога по Києву та інших українських містах

російські обстріли Києва та інших українських міст у ніч проти 7 травня — ще одне підтвердження, чому участь росії в заходах до 80-ї річниці перемоги над нацизмом є неприйнятною.

Про це заявив міністр закордонних справ України андрій Сибіга у дописі в Х, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, внаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, ще кілька зазнали поранень, серед них — четверо дітей з опіками. Атаки також зазнало Запоріжжя.

Сибіга наголосив, що такими ударами російський диктатор відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше.

Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Необхідно посилити тиск на москву, щоб вона припинила цей терор

- пише Сибіга.

Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці

- додав міністр.

Нагадаємо

Раніше КМВА повідомляло, що масована атака російських військ зачепила п'ять районів Києва - наслідки виявили ще й у Голосіївському районі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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