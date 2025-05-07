Кремль использует мифы Второй мировой войны для создания новой идеологии, чтобы оправдать военный конфликт с Западом – ISW

Чиновники в кремле продолжают использовать мифы о роли Советского Союза во Второй мировой войне, чтобы сформировать основу новой государственной идеологии, которую россия намерена использовать для оправдания будущего военного конфликта против Запада. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на статью секретаря совета безопасности россии и экс-министра обороны страны-агрессора сергея шойгу, в которой он утверждает, что военное и политическое единство против общего врага является единственным путем россии к сильному и победоносному будущему.

шойгу неоднократно противопоставляет победу Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне ... с полномасштабным вторжением россии в Украину. ... шойгу заявил, что российское общественное сознание пережило кризис национальной идентичности после распада Советского Союза, и подчеркнул важность сохранения и укрепления традиционных российских духовных и моральных ценностей для решения этого кризиса и формирования неофициальной российской государственной идеологии (российская конституция запрещает принятие официальной государственной идеологии) - отмечается в статье.

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Указывается, что шойгу повторил российские нарративы, направленные на оправдание полномасштабного вторжения россии в Украину, и обвинил коллективный Запад в подготовке к прямому военному конфликту с россией и стремлении нанести россии стратегическое поражение.

Похоже, что кремль консолидируется вокруг неформальной государственной идеологии, которая основывается на сохранении веры в то, что Запад намерен окружить и победить россию. кремль использует общегосударственные инициативы по размещению ветеранов войны в Украине на властных позициях в россии и долговременные риторические кампании по распространению убеждения, что мир разделен на две группы (Запад и возглавляемый россией !многополярный мир!), которые стремятся уничтожить друг друга - отражая геополитику Советского Союза как экзистенциальный конфликт между коммунизмом и капитализмом - считают в ISW.

Аналитики делают вывод, что российская неофициальная государственная идеология включает аспекты идеологии Советского Союза, такие как сильное централизованное правительство и единое восприятие государственного врага, но не объясняет, почему россия должна уничтожать своих врагов.

"кремль пытается объединить российское общество, особенно элиты, под таким мировоззрением, чтобы гарантировать, что любой преемник российского президента владимира путина будет воплощать такие же агрессивные и опасные идеалы, которые увековечивают вечный конфликт с Западом и НАТО", - резюмируют авторы.

Напомним

Накануне пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков сообщил, что россия ответит, если Киев продолжит удары по рф в дни "трехдневного перемирия" в честь празднования 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

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