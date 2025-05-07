В ночь на 7 мая москву массированно атаковали беспилотники: что известно
Киев • УНН
В Москве ночью 7 мая была отбита атака семи беспилотников. Власти сообщают, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
В ночь на среду, 7 мая, столица россии москва оказалась под массированным ударом беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина.
Детали
собянин, в частности, сообщил, что силами ПВО была отражена атака семи беспилотников, летевших на москву.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Тем временем местные паблики рассказывают о многочисленных взрывах в москве и подмосковье и публикуют соответствующие видео. росавиация сообщила, что аэропорт "шереметьево" закрыт из-за угрозы БпЛА.
Напомним
В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники. По словам мэра города собянина, атаки были отбиты. Обломки упали на каширском шоссе.
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