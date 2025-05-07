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В ночь на 7 мая москву массированно атаковали беспилотники: что известно

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В Москве ночью 7 мая была отбита атака семи беспилотников. Власти сообщают, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

В ночь на 7 мая москву массированно атаковали беспилотники: что известно

В ночь на среду, 7 мая, столица россии москва оказалась под массированным ударом беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина.

Детали

собянин, в частности, сообщил, что силами ПВО была отражена атака семи беспилотников, летевших на москву.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

- написал мэр москвы.

Тем временем местные паблики рассказывают о многочисленных взрывах в москве и подмосковье и публикуют соответствующие видео. росавиация сообщила, что аэропорт "шереметьево" закрыт из-за угрозы БпЛА.

Напомним

В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники. По словам мэра города собянина, атаки были отбиты. Обломки упали на каширском шоссе.

В москве масштабный сбой мобильной связи и интернета на фоне репетиций к 9 мая - росСМИ05.05.25, 13:00 • 6866 просмотров

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