В москве масштабный сбой мобильной связи и интернета на фоне репетиций к 9 мая - росСМИ

В столице россии зафиксированы массовые перебои в работе мобильных операторов и мессенджеров. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Сбои, как сообщают росСМИ со ссылкой на сервис Downdetector, затронули сразу нескольких ключевых мобильных операторов - Т2, МТС, "Мегафон", Yota и "Билайн". Пользователи жалуются как на проблемы в работе мобильной связи, так и на перебои в доступе к мобильному интернету.

Больше всего жалоб поступило из москвы, где 5 мая проходит репетиция воздушной части так называемого "парада Победы". По информации телеграм-канала "Осторожно, москва", проблемы со связью в москве могут быть связаны с обеспечением безопасности, перебои могут продолжиться до 9 мая.

Как сообщает телеграм-канал, москвичи сообщают, что в центральных районах мобильная связь у некоторых операторов почти не работает, однако в метро и подземных переходах сигнал стабильный.

В то же время роскомнадзор, как пишут росСМИ, заявил, что в настоящее время сбоев на сетях операторов мобильной связи нет.



Некоторые операторы сообщили росСМИ, что проблемы с мобильной связью в москве происходят по независящим от них причинам. "Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков преимущественно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сообщили росСМИ в пресс-службе "Билайн", не уточнив причину сбоя. В "Мегафон" росСМИ сообщили, что "сеть работает стабильно", ограничений со стороны "Мегафона" нет, а "проблемы возникли по независящим от нас причинам".

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